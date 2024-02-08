مبروك للجميع.. نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 العراق برقم الامتحاني عموم المحافظات عبر نتائجنا

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 العراق من موقع وزارة التعليم العراقية من أجل الاطمئنان على مستقبلهم ومعرفة معدلات النجاح، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخرًا عن معدلات النجاح في بعض محافظات العراق بالإضافة إلى أنها أعلنت عن الموعد الخاص بظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط فور اعتمادها بشكل رسمي والبدء في رفعها.

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 العراق

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 العراق عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 العراق عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق هذا الرابط.

أختر بعدها كلمة منصة نتائجنا الإلكترونية من الخيارات المعروضة.

قم بالضغط على كلمة نتائج الصف الثالث المتوسط.

سيطلب منك مباشرة إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص له.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

عند الانتهاء من هذه الخطوات قم بالضغط على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر لك كافة نتائج المواد بالمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 العراق

يتساءل الكثير من الطلاب عن موعد نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2024 وهذا الموعد هو