الحقي خزني ياست الكل.. مفاجئة في سعر كرتونة البيض في مصر اليوم الاربعاء 2024/2/7 في الاسواق والمحلات

سعر كرتونة البيض في مصر اليوم الأربعاء من الأسعار المهمة التي يتابعها المواطنين بأستمرار لتلبية احتياجاتهم الغذائية، حيث تراوحت سعر الكرتونة بين 147 و149 جنيهاً للطبق الواحد بالمزرعة، فهذا يبين الأرتفاع في الأسعار وتفشي جائحة الغلاء، لذلك تبذل الحكومة قصارى جهدها في زيادة إنتاج البيض بأنواعه لتلبيه احتياجات المواطنين والسوق المصرية المحلية، كما تسعى أيضاً لزيادة التصدير وذلك من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى المقام بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض في مصر اليوم الاربعاء

سعر كرتونة البيض في مصر اليوم سجل تصاعدًا جديداً في الأسعار كما يحدث لباقي السلع الغذائية في السوق المحلية، وبناءًا على هذا فإن الدولة تحاول بذل المزيد من جهودها لدفع هذا الغلاء للتيسير على المواطنين، فقامت بوضع خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة، تتضمن تشجيع إنشاء المشاريع المتكاملة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة أنه تم تخصيص تسعة مناطق فى أربع محافظات بإجمالى مساحة تسعة عشرألف فدان للإستثمار الداجنى.

بورصة البيض اليوم والإنتاج المحلي منه

سجلت بورصة البيض الارتفاع في أسعار البيض سواء الأحمر أو البلدي، حيث أن الحاجة المحلية للاستهلاك منه تزيد عن الطلب برغم ما تنتجه مصر من البيض والذي يصل إلى 13 مليار بيضة سنوياً، كما أعلن تقرير سابق من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من بيض المائدة سجل نحو 14 مليار، كما يُسجل إنتاج القطاع التجاري من الدواجن نحو حوالي 1.4 مليار، وينتج القطاع الريفي من الدجاج حوالي ثلاثمائة وعشرون مليون دجاجة.

ووفق ما تم ذكره في الأعلى فإن اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة دعى لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، مشيرا إلي سعر البيض اليوم كالتالي:

صعد سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم إلى 160 جنيهاً للمستهلك.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 165 جنيهاً للمستهلك.

بينما سعر كرتونة البيض اليوم للجملة 147 جنيهاً للطبق الأبيض و149 جنيها للطبق الأحمر.

أسعار الكتاكيت في مصر

انخفضت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم أيضًا تزامنًا مع هدوء وانخفاض أسعار الدواجن، وكانت عملية تجارة الكتاكيت وصناعة الدواجن في الفترة الماضية قد قلت كثيرًا بسبب موجة البرد القارس التي أثرت على الإنتاج وأيضًا زيادة أسعار الأعلاف، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم لتسجل :