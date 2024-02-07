“بجودة HD” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147….ومواعيد عرضه على قناة ATV التركية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147، حلقة جديدة يترقبها عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، والتي من المقرر أن تعرض على قناة ATV التركية مساء اليوم الموافق الأربعاء 7 فبراير 2024، وتوقع المشاهدين أن يتضمن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 الكثير من الأحداث وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147

تتزايد عمليات البحث عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147، الذي أصبح من أكثر المسلسلات مشاهدة على مدار الـ 5 سنوات الأخيرة، وهذا بفضل الأحداث الشيقة التي يعرضها صناع العمل والحروب التي خاضها عثمان أمام أعدائه من المغول والتتار.

وفي الحلقة الماضية من مسلسل قيامة عثمان شهدت الكثير من الأحداث أبرزها ظهور تاج الدين زعيم المغول والسيدة ايشا وتعرض السيدة مالهون لإصابة خطيرة وغيرها من الأحداث الشيقة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 على قناة ATV التركية

ويمكنكم متابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 على قناة ATV التركية، مساء يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، كما يمكنكم متابعة الحلقات يومياً على موقع قصة عشق بدون اعلانات مزعجة.

تردد قناة ATV التركية

التردد : 11628

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنكم أيضاً متابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 8 فبراير 20224، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.