مباراة تشيلسي وأستون فيلا الآن كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.. إليك القنوات الناقلة وترددها

تشهد كرة القدم الإنجليزية حدثًا مهمًا اليوم حيث ستقام مباراة تشيلسي وأستون فيلا في إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لعام 2024، ستكون هذه المواجهة فرصة لكلا الفريقين للتأهل إلى الدور التالي من البطولة، وفيما يلي سنستعرض القنوات الناقلة للمباراة وترددها، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة لمشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا مباشر لايف.

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا

ستقام مباراة تشيلسي وأستون فيلا اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، ستقام المباراة على ملعب فيلا بارك في برمنغهام بإنجلترا، وتعتبر هذه المباراة جزءًا من الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لعام 2024.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا

تبث قناة beIN SPORTS 2 مباشر مباراة تشيلسي وأستون فيلا وسيقوم المعلق حسن العيدروس بالتعليق على أحداث الشوط الأول والثاني من المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا

يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا مباشر بعد ضبط تردد قناة beIN SPORTS 2:

القمر: Eutelsat 8 West A 8 غرب

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو 2

يمكنك أيضًا ضبط تردد القناة على القمر Arabsat 2A 26 شرق وذلك على النحو التالي:

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو 2

خيارات مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا مباشر لايف

يمكنك الاعتماد على بعض الخيارات الأخرى لمشاهدة مباراة تشيلسي ضد استون فيلا مباشر، واحدة من هذه الخيارات هي الاشتراك في خدمة بين كونكت التي توفر بثًا مباشرًا للمباريات عبر الإنترنت، يمكنك مشاهدة المباراة على هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر اللوحي أو حتى على التلفزيون الذكي.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك استخدام تطبيق تود لمشاهدة المباراة مباشرةً، تطبيق تود هو منصة بث مباشر تتيح للمستخدمين مشاهدة الأحداث الرياضية والمباريات عبر الإنترنت، يمكنك تنزيل التطبيق والاشتراك فيه للحصول على إمكانية مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا مباشرة.