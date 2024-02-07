رابط منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا 2024.. إليكم الخدمات الموجودة والقيمة وكيفية تصريف العملة

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق منظومة جديدة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية، والتي تتضمن بطاقة بقيمة عشرة آلاف دولار، حيث يبلغ الحد الأقصى للتحويل 4000 دولار، وقد طالب المصرف الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة بتحديث بياناتهم المصرفية، سواء عبر الهاتف أو بزيارة المصرف مباشرة، وإليكم التفاصيل.

ما هو رابط منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا 2024؟ وما قيمة الأغراض؟

قيمة منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا تبلغ 10,000 دولار عبر بطاقة VISA و10,000 دولار عبر حوالة MoneyGram، يشترط تحديث البيانات الخاصة بالحساب المصرفي كمتطلب أساسي لعملية الحجز على منظومة الأغراض الشخصية لعام 2024، والتي تتعلق بعمليات بيع النقد الأجنبي، وسيتمكن المشتركون من شراء النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد، حيث تم افتتاح الحجز في اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، ويجري استقبال طلبات فتح الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى طلبات الحجز للأغراض الشخصية للأفراد خلال عام 2024.

يجب الانتباه إلى أن عدم تحديث البيانات سيمنع صاحب الطلب من حجز قيمة النقد الأجنبي، كما يمكنكم الوصول إلى منظومة الأغراض الشخصية عبر المصرف التجاري الوطني ومصرف الأندلس ومصرف النوران.

ما هي خدمات المنظومة الجديدة للأغراض الشخصية؟

تشمل الخدمات ما يلي:

شحن القيمة في بطاقة المالية الخاصة بحامل الحساب. تحويل القيمة إلى حساب العملة الأجنبية في أي مصرف آخر، وذلك باستخدام الرقم الدولي للحساب البنكي الدولي الجديد (IBAN). تحويل القيمة إلى حساب آخر في نفس المصرف.

معلومات عن تصريف العملة عبر منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا 2024