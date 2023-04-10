رابط للاستعلام عن فاتورة الخط الارضي
رابط للاستعلام عن فاتورة الخط الارضي
أخبار مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم من المصرية للاتصالات

منة الله شريفمنذ 15 دقيقة
0

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم،  قامت شركة المصرية للاتصالات باتحة رابط للاستعلام عن فاتورة التيلفون الارضي من خلال الرقم الخاص بك،  وذلك للتسهيل علي جميع العملاء بدلا من الذهاب علي المقر الرسمي للمصرية للاتصالات،  بالاضافة الى منح العملاء 30 يومت فرصة لتسديد فاتورة الشهر،  ومن خلال موقع البديل ستتعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي من خلال الرابط الرسمي عبر المصرية للاتصالات.

فاتورة التليفون الارضي

تعد فاتورة التليفون الأرضي من الفواتير المهمة التي يحتاجها الفرد في حياته اليومية. لذا تقدم شركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق لتسهيل عملية سداد هذه الفواتير. يمكن للمستخدمين الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال برقم 19777 أو من خلال زيارة موقع الشركة. كما يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر أو في البنك الأهلي. وينصح بدفع الفواتير في المواعيد المحددة لتجنب أي عقوبات أو رسوم إضافية. إن جوميا باي هي خدمة متاحة عبر الإنترنت تسهل لك دفع فاتورة التليفون الأرضي بسهولة ويسر. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن هذه الخدمات عن طريق الاستعلام على خدمة العملاء المقدمة من الشركة، لتوفير أعلى مستويات الراحة والسهولة للمستخدمين.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

اتاحت المصرية للاتصالات رابط للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم،  ويمكن الاستعلام من خلال هذة الخطوات:

  1. اولا الدخول على الرابط الرسمي لموقع المصرية للاتصالات لموقع المصرية للاتصالات
  2. ثانيا ادخال رقم التيلفون الارضي الخاص بالعميل.
  3. ادخال كود المحافظة التابعه للعميل.
  4. الضغط على خانة الاستعلام وبعد ذلك سيظهر لك جميع المعلومات على فاتورة الخط الارضي.

جدير بالذكر ان يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الاتصال على رقم 19777 او الاتصال علي رقم 111.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل

يتم دفع فاتورة الخط الارضي كل ثلاثة اشهر لذلك يتم البحث عن موعد السداد حيث يكون الموعد الرسمي لسداد فاتورة الخط الارضي يوم 15 من شهر ابريل واذا لم يتم السداد سيتم قطع الاتصال والاستقبال تلقائيا، جدير بالذكر ان يمكن دفع فاتورة الخط الارضى من خلال السنترالات الخاصة بالمصرية للاتصالات، ومن خلال خدمة فوافون كاش او من خلال مكاتب البريد المصري او خلال خدمة فوري، من خلال الماكينات الخاصة بالبنك الاهلي وبنك سي اي بي.

الوسوم
منة الله شريفمنذ 15 دقيقة
0

مقالات ذات صلة

نصائح للتقليل من فاتورة الكهرباء

حتي لو مشغل تكيف ليل نهار.. فكرة جهنمية لتقليل فاتورة الكهرباء جربها وامنع عداد الكهرباء من شفط اموالك

منذ 3 ساعات
عقوبات قانون المرور الجديد 2023

حبس سنة وغرامة 20 ألف جنية.. على مرتكبي هذه المخالفات تعرف عليها قبل فوات الآوان

منذ 3 ساعات

HERE.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل عبر موقع المصرية للاتصالات

منذ 3 ساعات
موقع الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لمعرفة الدفع الإلكتروني 2023

منذ 4 ساعات

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى