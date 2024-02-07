“الأسماء كــــاملة” كشوفات المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق PDF راتب وزارة العمل العراقية

المقبولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق، حالة من الترقب تسيطر على بعض الفئات والأسر محدودة الدخل في عموم المحافظات العراقية المتقدمين للحصول على دعم الدفعة السابعة، حيث تأخر ظهورها لشهور عديدة نظراً لإجراء وزارة العمل والشئون الاجتماعية التدقيق في البيانات المدخلة بشكل كبير، وذلك لضمان حصولها لمن يستحقها.

المقبولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق

أعلنت وزارة العمل والشئون الإجتماعية بأن دعم الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 ستضم عدد كبير من المشمولين بالرعاية الإجتماعية في هذه الوجبة، وهذا بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد جراء الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم، وفي انتظار بيان وزارة العمل لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بـ أسماء المقبولين بالرعاية الإجتماعية pdf الوجبة الأخيرة العراق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 pdf

ترفع وزارة العمل كشوفات المقبولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق pdf عبر الرابط المخصص لوزارة العمل العراقية أو من خال بوابة منصة مظلتي الإلكترونية، ليصبح الاستعلام عنها سهلاً بدلاً من الذهاب لمكاتب الهيئة، ولمعرفة اسمك ضمن المشمولين بالوجبة الأخيرة 2024 من خلال هذه الخطوات:-