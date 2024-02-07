natiga4dk .. ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا لترم الاول 2024

أعلنت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الأول 2024، ويبحث الكثيرون من أولياء الأمور والطلبة والطالبات عن نتيجة الشهادة الاعدادية، وقد توالى إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية منذ فترة في جميع محافظات مصر محافظة تلو الأخرى، حتى كان أخر المحافظات التي اعلن فيها النتيجة محافظة قنا، وتمثل الشهادة الاعدادية مرحلة من أهم مراحل التعليم الأساسي، والتي ينتقل بعدها الطالب للتعليم العام أو الفني، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وموقع نتيجة المتخصص بعرض النتائج داخل الجمهورية

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع natiga4dk

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة قنا عبر موقع نتيجة المتخصص من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعرض جميع النتائج التعليمية لجميع المراحل داخل جمهورية مصر العربية، وذلك ليكون موقعًا موازيًا لموقع وزارة التربية والتعليم، لعدم وجود ضغط يمنع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم، وللاستعلام عن النتيجة اتبع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتيجة natiga4dk الإلكتروني.

النزول أسفل الصفحة لتجد مربع الاستعلام عن النتيجة.

ادخل بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، نحو الاسم ورقم الجلوس.

اضغط استعلام.

يعرض لك الموقع نتيجة الطالب مع بيان لجميع درجات الطالب في المواد التي امتحن فيها.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كما يمكن أيضا لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية: