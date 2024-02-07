تراجع في اسعار السلع الغذائية اليوم ومفاجأة بسعرها الفترة القادمة .. هتملي الفريزر والتلاجة لرمضان

كُلنا لا نستغني عن سلع أساسية يحتاج المنزل إليها بشكل يومي، ولهذا نجد الكثيرون يتابعون اسعار السلع الغذائية وخصوصًا اسعار الزيت اليوم والذي تعرضت أسعاره لطفرة كبيرة الفترة الماضية، حيث تخطى سعر الزجاجة في بعض الأنواع مبلغ 100 جنيه مصري، وبتقرير اليوم نرصد لكم أسعار السلع والتي على رأسها سعر زيت الطعام اليوم، فضلًا تابعوا السطور القادمة.

اسعار السلع الغذائية اليوم

تشهد السلع الغذائية الفترة الحالية اهتمام المواطنين وخصوصًا أننا اقتربنا على شهر رمضان المبارك، والذي يحتاج به المواطنين إلى المزيد من السلع، ويقوم مجلس الوزراء المصري بتحديد أسعار جميع السلغ الغذائية الأساسية بشكل يومي وإعلان سعرها الرسمي، وتأتي الأسعار التي على رأسها الزيت على النحو التالي:

متوسط سعر الأرز 33.9 جنيه لكل كيلو.

متوسط سعر الفول 49.3 جنيه مصري للكيلو.

متوسط سعر الدقيق بسعر 26.5 جنيه مصري.

سعر اللتر من الزيت بسعر 84.75 جنيه مصري.

سعر السكر بسعر 38.5 جنيه مصري.

الكيلو من المكرونة بسعر 27.28 جنيه مصري.

كرتونة البيض بسعر 144.3 جنيه مصري.

وجميع السلع شهدت تراجع في الأسعار عن الفترة الماضية، وسوف تشهد الفترة القادمة بإذن الله.

انخفاض اسعار السلع الغذائية الفترة القادمة

بعد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الأسواق من مبلغ 70 إلى 55 جنيه مصري، توقع المسؤولين والخبراء بأنه سيتم خفض الأسعار الفترة القادمة، حيث سوف يظهر هذا الانخفاض الفترة القادمة، أو مع بداية شهر رمضان المبارك إن شاء الله، بل ربما تنخفض قبل بداية الشهر الكريم، لذا لا داعي للقلق ستتمكنوا من الحصول على احتياجتكم من الطعام والشراب بشهر رمضان، حيث الفكرة تكمن في أن السلع تحتاج من ثلاث إلى أربعة أسابيع من انخفاض الدولار حتى تُنقل من الموانئ إلى الأسواق بالسعر المنخفض.