“ويا حظه اللي يقضي شهر رمضان في الحرم” .. اعرف أسعار العمرة في رمضان من مصر 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ، يشتد الاهتمام بين المواطنين الذين يتطلعون إلى تأدية مناسك العمرة في هذا الشهر الكريم لعام 2024، كما يثير اقتراب هذه اللحظة الفريدة حماس الكثيرين، دفعًا للبحث عن تفاصيل الأسعار والبرامج المميزة المتاحة لأداء العمرة في هذا الوقت المميز.

أسعار عمرة رمضان 2024

كشفت اللجنة الفنية للحج، التابعة لوزارة السياحة، عن جدول أسعار عمرة رمضان 2024، مُقدمة خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع الفئات الراغبة في أداء مناسك العمرة خلال شهر البركة، إليك تفاصيل الأسعار الخاصة بعمرة رمضان 2024.

البرنامج الاقتصادي لشهر كامل في رمضان 2024 يأتي بتكلفة مغرية تبلغ 40 ألف جنيه.

لمحبي التميّز، برنامج فئة الـ 5 نجوم متاح بسعر مميز قدره 90 ألف جنيه.

تجربة عمرة ختم القرآن خلال العشرة أيام الأخيرة من رمضان تُقدم بتكلفة متفوقة تصل إلى 200 ألف جنيه.

أسعار عمرة شعبان 2024

مع اقتراب شهر شعبان 2024، تعلن شركات السياحة عن برامج خاصة لأداء مناسك العمرة في هذا الوقت المبارك لعام 1445هـ/2024م،حيث تمتد فترة هذه البرامج لمدة عشرة أيام، وقد حُددت الأسعار بمرونة لتلبية احتياجات مختلف المعتمرين، حيث تُقدم هذه البرامج فرصة رائعة لتحقيق رغباتهم في أداء العمرة خلال شهر شعبان، مع توفير خيارات متعددة لضمان تلبية احتياجات وتفضيلات جميع الراغبين في هذه التجربة الروحية، إليك تفاصيل أسعار عمرة شهر شعبان 2024: