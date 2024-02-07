اتفرج ببلاش.. تردد قناة الكأس extra one على النايل سات الناقلة لمباره قطر وايران بجودة عالية HD بدون تشوي

تردد قناة الكأس extra one الناقلة لمباراه قطر وإيران اليوم بجودة عالية، ومن الواجب ذكره أن قناة الكأس الرياضية هي مجموعة قنوات قطرية تبث البطولات الآسيوية والخليجية باسم قناة واحدة تسمى قناة الدوري والكأس، ثم بعد ذلك تحولت القناة لمجموعة قنوات رياضية تتمثل من ثمانية قنوات ذات جودة عالية، فقد حصلت القناة على العديد من الجوائز ومن أبرزها جائزة أفضل قناة رياضية في الخليج العربي وذلك في عام 2007، كما حصلت القناة أيضاً على جائزتين في جوائز بروماكس بنك دلتا آسيا.

تردد قناة الكأس extra one وموعد المبارة

تردد قناة الكأس extra one أصبح عنوان يحتل كل محركات البحث من قبل مشجي ومحبي الساحرة المستديرة، وبصفة خاصة الراغبين في مشاهدة مباراه قطر وإيران الذي من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء 7/2/2024، على أرض ملعب الثمامة، وسوف تبدأ المباراة في الساعة 5مساءًا بتوقيت مصر، والساعة 6 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسوف يعلق على المبارة معلقين متميزين في مختلف القنوات الرياضية الناقلة للمبارة مثل:المعلق خليل البوشي على قناة الكأس الكأس اكسترا 1، بالإضافة إلي المعلق منتصر الازهرى على قناة الكأس الكأس اكسترا 2.

تردد قناة الكأس extra one

يمكن استقبال تردد القناة على أكثر من قمر صناعي منها النايل سات والعرب سات، وكذلك هوت بيرد وآسيا سات ويمكن استقبال القناة للاستمتاع بمشاهدة مبارة اليوم وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: