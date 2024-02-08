لعشاق الدراما التركية”تردد قناة تي أر تي التركية TRT على كل الأقمار الصناعية

يعتبر تردد قناة تي أر تي التركية من أهم الترددات الموجودة حيث أنها من أقدم القنوات التركية المتاحة على الأقمار الصناعية، حيث أنها تقوم بعرض المسلسلات التركية المتميزة حيث نالت قسطًا من المشاهدة في الوطن العربي بأكمله بل من العالم كله، كما تتميز أيضًا بإختلاف محتواها بين المحتوي الثقافي والإجتماعي والدرامي، فهي تستهدف من خلال مسلسلاتها التركية بنشر ثقافة تركية ونشر تاريخ الدولة التركية، سوف نوضح لكم تردد القناة على النايل سات والعرب سات وهوت بيرد، تابعونا.

قناة تي أر تي التركية على كل الأقمار الصناعية

أطلقت قناة تي أر تي بثها في عام 2010 هي تتميز بالطابع الثقافي الدرامي لا تنتمي للسياسة بأي صلة، تحرص القناة على عرض المسلسلات التاريخية حيث أنها لها جمهور عريق وجذبهم نحو مشاهدة القناة، أما بالنسبة إلى تردد قناة تي أر تي التركية فهو كالتالي:

تردد تي أر تي التركية على نايل سات

معامل تصويب الخطأ هو 3/4.

تردد القناة هو 11042.

معدل الترميز هو 27500.

الإستقطاب يكون عمودي.

تردد تي أر تي التركية علي عرب سات

جودة القناة HD.

تردد القناة 12073.

معامل تصويب الخطأ 3/4.

معامل الترميز 27500.

تردد تي أر تي التركية على هوت بيرد

تردد القناة هو 11565.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصويب الخطأ هو 3/4.

جودة القناة HD.

أهم مسلسلات قناة تي أر تي التركية

مسلسل بربروس.

كذلك مسلسل قيامة قيامة ارطغرل.

مسلسل ألب أرسلان.

كذلك مسلسل المؤسس عثمان.

مسلسل نهضة السلاجقة.

خطوات ضبط تردد تي أر تي التركية على الريسيفر