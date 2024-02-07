“رابط الاستعلام” .. نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2024 الدور الأول من موقع وزارة التربية والتعليم

تترقب الأسر والطلاب في جميع أنحاء العراق نتائج الصف السادس الابتدائي للعام 2024 بفارغ الصبر، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم في 31 يناير الماضي، حيث يُعد إعلان النتائج من بين اللحظات المهمة التي يترقبها الجميع، كما يتم تصحيح أوراق الاختبار بسرعة في مراكز متخصصة في جميع المحافظات، ومن خلال موقعنا، سنقدم لكم رابطًا مخصصًا لنتائج السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 الدور الأول، حيث يمكنكم بسهولة متابعة النتائج مع توفير تفاصيل دقيقة حول أداء الطلاب والنتائج الفردية، كما ستمنحكم هذه الخدمة الفرصة للتحقق من النتائج بكل يسر وسهولة، ومتابعة مسار التفوق الفردي لكل طالب بشكل فعّال.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

تلتزم وزارة التربية العراقية بتوفير النتائج بشكل سريع وفعّال، وتؤكد الوزارة أن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 ستكون متاحة إلكترونياً عبر موقع “نتائجنا”، لتسهيل الوصول إلى النتائج، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع نتائجنا الإلكتروني أو موقع وزارة التعليم العراقية.

النقر على قسم “نتائج الامتحانات”.

إدخال اسم الطالب ورقم الامتحان.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

النقر على أيقونة الاستعلام.

ستظهر كشوف النتائج في صيغة ملفات PDF.

اختيار المحافظة والنقر على زر التنزيل لحفظ النتيجة على الكمبيوتر.

نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية أن عمليات تصحيح ومراجعة الدرجات بدأت على وجه السرعة بعد انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق، حيث يتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدور الأول لعام 2024 تدريجيًا في جميع المحافظات، كما يتم تنفيذ عمليات التصحيح والتدقيق في جميع أنحاء البلاد، وسيتم الإعلان عن النتائج بعد اكتمال هذه العمليات في كل محافظة.