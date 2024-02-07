“عبر منصة مظلتي” .. “الرعاية الاجتماعية” تعلن اسماء الوجبة الأخيرة لشهر فبراير 2024 ” الدفعة السابعة” في العراق

تلقت وزارة العراقية عدة طلبات من المواطنين الباحثين عن دعم اجتماعي، حيث يتطلعون إلى التعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، وفي إطار الجهود الرامية لتقديم الدعم المالي اللازم، تقوم الوزارة حاليًا بعملية فحص دقيقة لتقييم أهلية الطلبات وتحديد الأفراد المستحقين للدعم بناءً على مدى استيفائهم للشروط المحددة، وتأكيدًا على التزام الوزارة بتقديم الدعم المالي المطلوب، يتم الموافقة على صرف الراتب لكل فرد يتفق ملفه مع الشروط المحددة، كما يعمل الفريق المختص على متابعة الحالات وضمان تنفيذ العملية بكفاءة وعدالة.

اسماء الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

تواجه العديد من الأسر في العالم ظروف اقتصادية صعبة، وتقوم الحكومة العراقية بجهود كبيرة لتحسين ظروف حياة المواطنين الصعبة من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث يتوقع أن تستفيد حوالي 200 ألف أسرة من هذا البرنامج في عام 2024، حيث يهدف إلى توفير دخل شهري للمحتاجين وتحسين وضعهم الاجتماعي، كما يمكن للمواطنين الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر الخطوات التالية:

التسجيل في موقع وزارة العمل العراقية أو منصة “مظلتي”.

تسجيل الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار هيئة الرعاية الاجتماعية من بين الخيارات المتاحة.

اختيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة، بما في ذلك اسم المحافظة.

النقر على “استعلام”.

سيتم عرض وتحميل الكشوف.

شروط التسجيل في الوجبة الأخيرة