اتفرج ببلاش .. تردد قناة المغربية الرياضية TNT الجديد 2024 علي جميع الأقمار الصناعية

يبحث محبي كرة القدم في الوقت الراهن عن تردد القنوات الناقلة لأهم المباريات الرياضية ومن أبرزهم قناة المغربية الرياضية الأرضية، وع إعلان القناة عرض أبرز مباريات كأس الأمم الأفريقية سوف ننقل لكم عبر الأسطر التالية تردد قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة المغربية الرياضية 2024

من الجدير بالذكر أن قناة الرياضية المغربية تأسست في شهر سبتمبر لعام 2006 ومنذ ذلك الوقت حققت القناة نجاح كبير وحصلت على نسبة مشاهدة عالية، ومع بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية أعلنت القناة عن حصولها على حقوق بث الكثير من مباريات هذه البطولة، يمكنكم الآن استقبال هذه القناة وفقًا لبيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11157.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الرياضية المغربية على عرب سات

يمكنك أيضًا استقبال قناة الرياضية المغربية الأرضية على القمر الصناعي العرب سات وفقًا لبيانات التردد التالي:

تردد القناة:12683.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

مباريات كأس الأمم الإفريقية اليوم

من الجدير بالذكر أن قناة المغربية الرياضية سوف تنقل مباراة جنوب أفريقيا ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية اليوم 7 فبراير 2024 على ملعب بواكي في تمام الساعة 7 مساءً وبتوقيت القاهرة الساعة 8 مساءً، أما المباراة الثانية اليوم ستكون بين ساحل العاج وجمهورية الكونغو وعلى ملعب الحسن واتارا، علمًا بأن القناة سوف تعرض الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.