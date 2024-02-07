“مبروك النجاح” نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الأول برقم الجلوس عبر natiga.qalubiaedu.org و natiga4dk.net/qalyubia

الطلبة والطالبات بمحافظة القليوبية يبحثون بالوقت الحالي عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه، حيث بعد اعتماد النتيجة يزيد بحث الطلبة عن النتائج للاستعلام عنها، سواء بالاسم أو برقم الجلوس، وننقل لكم طلابنا الأعزاء رابط النتيجة وخطوات الاستعلام، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على ترتيبك على مدرستك وإدارتك والمحافظة بالكامل.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه

وضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن النتيجة تظهر بمجرد اعتمادها من قبل محافظ القليوبية سيادة اللواء عبد الحميد الهجان، حيث النتيجة تظهر على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بل ويتم إعلانها أيضًا على عدد من المواقع الرسمي على رأسها موقع نتيجة نت، وللعلم أن المجموع الكلي من الدرجات من 140 درجة، حيث إجمالي العام الدراسي بالكامل 280 درجة، والجدير بالذكر أن معالي المحافظ قد اعتمد النتيجة بنسبة 80.31%، لهذا فهي متاحة الآن للاستعلام عنها، ومبروك مقدمًا لطلابنا الأعزاء.

الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه

تُتاح النتيجة للطلاب والطالبات بأكثر من طريقة، لسرعة إتاحتها للطلبة عند البحث عنها، حيث بالطبع يكون موقع النتيجة عليه ضغط كبير من الطلاب من كل مدن المحافظة، وعلى أي حال تأتي خطوات الاستعلام عنها من أي موقع على هذا النحو: