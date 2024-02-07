الآِن بالاسم فقط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024، الآن، تم الانتهاء من رفع جميع درجات الطلاب عبر البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي في محافظة قنا، يتيح هذا النظام للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر، من خلال هذا المقال، نقدم لكم المعلومات الكاملة التي ستساعدكم في فهم كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الأول في محافظة قنا بسهولة تامة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في هذا العام بلغ 58,702 طالبًا وطالبة، في تسع إدارات تعليمية عبر المحافظة، حضر 52,135 طالبًا وطالبة لأداء الامتحان، وتحقق نجاح 44,717 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 85.77%.

أما فيما يتعلق بالشهادة الإعدادية المهنية، فشارك في الامتحان 776 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 734، حيث نجح 712 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح قدرها 97%.

وفي سياق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حضر 8 طلاب مكفوفين لأداء الامتحان، ونجح منهم 7 بنسبة نجاح تبلغ 87.5%، بينما قدم 35 طالبًا ضعاف السمع للامتحان، وسُجِلَت نسبة نجاحهم بلغت 88.5%.

وأشار إلى أن النتائج ستكون متاحة فور الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، لتيسير عملية الاطلاع على أداء الطلاب والطالبات بكل يسر وسهولة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ابدأ بالنقر على رابط البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي في محافظة قنا.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

اضغط على خيار “استعلام عن النتيجة”.

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، ستتمكن بسهولة من الوصول إلى نتيجتك دون أي تعقيدات، مما يتيح لك متابعة تقدم دراستك بشكل ميسر وفعّال.