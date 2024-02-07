رابط نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024

أخيرًا تم اعتماد نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بعد أن انتهت كافة المراحل الخاصة بعملية التصحيح والتدقيق والمراجعة، وكذلك رصد الدرجات، وانتابت حالة من القلق والخوف الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن نتائج الإعدادية بدأت في الظهور منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث بدأت المحافظات بالتتابع في نشر النتائج.

نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية

أخيرًا انتهت الكوادر التعليمية من كافة العمليات الخاصة بالتصحيح والتدقيق وكذلك رصد الدرجات، واستغرقت هذه العملية وقت طويل بسبب تسجيل حوالي 113 ألف طالب وطالية، وتم تقسيم الطلاب على حوالي 440 لجنة، بينما طلاب الإعدادية المهنية بلغ عددهم 1889 طالب وطالبة، وتم تقسيمهم على تسعة لجان.

تقسم درجات الطلاب في الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول كالتالي:

اللغة العربية أربعين درجة من أصل ثمانين درجة.

اللغة الإنجليزية ثلاثين درجة من أصل ستين درجة.

الرياضيات ثلاثين درجة من أصل ستين درجة، وتقسم الثلاثين درجة ما بين خمسة عشر درجة للجبر، وخمسة عشر درجة للهندسة.

مادة العلوم عشرين درجة من أصل أربعين درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية عشرين درجة من أصل أربعين درجة.

ليكون مجموع كل المواد 140 درجة من 280 درجة.

رابط نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية

الآن يمكنك معرفة النتيجة للصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية من خلال الخطوات التالية: