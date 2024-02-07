“هتضحك من قلبك” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وطريقة ضبط القناة

فريق العمل على قناة توم وجيري قام بتغيير تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 بهدف تعزيز قوة البث وتحسين جودة الصوت والصورة، يأتي هذا التغيير استجابةً للنجاح الكبير الذي حققته القناة في جذب الجمهور وتحقيق شهرة واسعة في العالم العربي، ومع ازدياد البحث عن التردد الجديد للقناة في الأيام الأخيرة، يركز الاهتمام على تلبية احتياجات الأطفال الصغار الذين لا يستطيعون الاستغناء عن مشاهدة أفلام الكرتون الممتعة والأناشيد الترفيهية الرائعة التي تقدمها قناة توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تردد قناة توم وجيري على القمر نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

باستخدام هذه الإعدادات، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأحدث وأجمل محتوى توم وجيري عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

كيفية ضبط قناة توم وجيري التردد الجديد على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالضغط على زر القائمة الرئيسية “Menu” على الريموت.

بعد ذلك، انتقل إلى قائمة “بحث” من خلال الضغط على الزر المخصص لها.

اختر نوع القمر الصناعي الذي تريد البحث عن القناة عليه.

أدخل تفاصيل التردد الجديد لقناة توم وجيري، مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

بعد إدخال التفاصيل، اضغط على كلمة “بحث” للبدء في عملية البحث عن القناة.

ستظهر قناة توم وجيري ضمن قائمة القنوات بعد الانتهاء من عملية البحث.

بهذه الطريقة، يمكنك ضبط تردد قناة توم وجيري بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك والتمتع بمشاهدة المحتوى الممتع الذي تقدمه القناة.