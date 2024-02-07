ألف مبروك للناجحين .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

مع بداية الأسبوع الجاري ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أغلب المحافظات المصرية، ومع بداية اليوم أعلن مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن انتهاء كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات وكل أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية بالمحافظة موضحًا أن النتيجة سوف يتم اعتمادها بشكل إلكتروني، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية 2024

خلال الساعات الأخيرة ارتفع معدل البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، وذلك بعد أن ظهرت النتيجة في أغلب المحافظات المصرية بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات، وتم الإشارة من قبل وزارة التربية والتعليم أن النتيجة سوف يتم الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني في إطار التحول الرقمي الذي شمل الكثير من القطاعات بجمهورية مصر العربية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024

بعد اعتماد النتيجة سوف تكون متوفرة في كل المدارس كما سيتم الاستعلام عنها مباشرة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية الإضافة إلى موقع نتيجة نت، على أن يتم الاستعلام عن النتيجة وفقًا للخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة محافظة القليوبية.

اختيار الشهادة الإعدادية.

إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

انقر على عرض الدرجات.

أما بالنسبة إلى توزيع الدرجات فتأتي على النحو التالي: