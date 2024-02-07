ظهرت الان.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول موقع بوابة التعليم الأساسي 2025 محافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول برقم الجلوس وبالاسم فى محافظة القليوبية ،2024، حيث شهدت الساعات الأخيرة، ازدياد البحث من أجل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، ،حيث تم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية لذلك، يرغب أولياء أمور طلاب الإعدادية في محافظة القليوبية في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 من المتوقع أن تنتهى مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية من الإعلان عن النتائج بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل محافظ القليوبية خلال الساعات القادمة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام عن النتيجة النهائية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 محافظة القليوبية.

تُوزَّع درجات الشهادة الاعدادية على جميع المهارات الدراسية في المرحلة، ويتم تقسيم المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

– مادة اللغة العربية: 40 درجة.

– مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

– مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

– مادة الرياضيات: 30 درجة.

– مادة العلوم: 20 درجة.

هذه هي التوزيعات المعتادة للدرجات في الشهادة الاعدادية، حيث يتم احتساب وتقسيم الدرجات وفقًا لأداء الطالب في كل مهارة دراسية.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية الترم الاول 2024:

للاطلاع على نتائجك في الشهادة الاعدادية باستخدام رقم الجلوس، يمكنك اتباع الخطوات التالية: