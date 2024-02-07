مبروك .. هنا رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 عبر موقع نتيجة نت
من الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الاعدادية تم اعتمادها في أغلب المحافظان المصرية، ويرغب حاليًا أبناء محافظة القليوبية بالحصول على النتيجة، جراء ذلك أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية بالانتهاء من أعمال الكونترول واعتماد النتيجة بشكل إلكتروني، خلال الأسطر التالية سوف نوضح طريقة الاستعلام على النتيجة.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024
قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بالإعلان عن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل إلكتروني أم عن طريق المنصة الإلكترونية التابعة للمديرية أو عن طريق موقع نتيجة نت الذي ظهرت عليه كافة نتائج المحافظات المصرية الأخرى، علمًا بأنه تم الإعلام عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة وهم:
- الطالب يوسف رجب إبراهيم إبراهيم صابر بإدارة طوخ التعليمية والحاصل على مجموع كلى 280 درجة.
- الطالبة سارة محمد سعيد محمدى محمود إدارة طوخ التعليمية والحاصلة على مجموع كلى 280 درجة.
- الطالبة نيرة مصطفى مطاوع محمد عثمان إدارة بنها التعليمية والحاصلة على مجموع كلى 280 درجة.
لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2024
خلال الساعات القادمة سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية بشكل إلكتروني على غرار ظهور النتائج في أغلب المحافظات المصرية علمًا بأن نتيجة الشهادة الإعدادية يتم الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، على أن يتم الاستعلام عن النتيجة وفقًا للخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني.
- يتم إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص له.
- انقر على بحث وعلى الفور سوف تظهر تفاصيل النتيجة.
- كما يمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.