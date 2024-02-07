NOW اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية  pdf، شروط الوظائف التعليمية

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق من التعرف على اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية، حيث إن هذه الوظائف جاءت بمثابة عقود أطلقتها الوزارة في أطار القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، وتوظيف العديد من الكوادر البشرية أصحاب الشهادة العليا، مع مراعاة بأن الوظيفة المطلقة جاءت بصفة “كاتب”، لكي يتقدم إليها جميع الأشخاص الراغبين في ذلك، ويمكن الإطلاع عن أسماء المقبولين في هذه التعيينات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية

أوضحت وزارة التربية العراقية، أنه تم إطلاق نحو 20 ألف درجة وظيفية وأكثر من ذلك، في جميع المحافظات لتشمل مختلف المديريات التعليمية على مستوى الدولة، حتى أن التعيينات تم البدء في تقديم إليها من يوم 24 شهر يناير 2024، على أن بدأت عملية الفرز والتصحيح وجميع العمليات الخاصة بإظهار النتيجة للمتقدمين في الساعات القليلة المقبلة.

خطوات الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية

هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن اتباعها من أجل الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-