طريقة سهلة فك شفرة قناة الجزائرية الارضية بعد التحديث 2024 تابع المباريات المحلية والعالمية أول بأول

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الارضية، التي أصبحت أكثر شهرة في الفترة الأخيرة وزادت عمليات البحث عنها بشكل كبير، حتى أن القناة قامت بإذاعة العديد من المباريات كأس أمم افريقيا 2024 التي ما زالت مستمرة، فضلاً عن أنه في السطور التالية نكشف لكم التردد الجديد للقناة وكيفية فك الشفرة، حتى يسهل على الجميع استقبال القناة في النهاية.

استقبل قناة الجزائرية الارضية

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية على الأقمار الصناعية المختلفة، كما في البيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة الجزائرية هو النايل سات.

التردد الجديد لقناة الجزائرية يكون 11680.

معامل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

كيفية فك شفرة قناة الجزائرية الارضية 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بفك شفرة قناة الجزائرية الارضية، كما على النحو الأتي:-

يُرجى التحكم بجهاز الريموت.

الذهاب إلى إعدادات القناة بعد ذلك.

ليتم بعدها إدخال الرقم السري وهو “0000” أو “1111”.

بعدها يتم إدخال رمز الشيفرة الخاصة بالقناة ويكون ” 110000000000″.

وفي النهاية سيتم استقبال قناة الجزائرية في النهاية بكل سهولة.

بعد أن يتم فك شفرة قناة الجزائرية الارضية وإدخال الرموز المخصصة لذلك، يمكن مباشرة استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.