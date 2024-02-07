تابع HD قيامة عثمان حـ 147 عبر تردد قناة الفجر الجزائريه Elfajr TV على النايل سات

تردد قناة الفجر الجزائريه والتي تعتبر من القنوات الدينية والثقافية، كما أنها تقدم برامج ذات طابع أخلاقي تحث على القيم الإسلامية وكذلك تقوم بتعزيز الثقافة الدينية في دولة الجزائر، حيث تبث أيضاً مجموعة من البرامج التي تحتوي على فقرات متنوعة تهتم بالتربية والثقافة الإسلامية، بالإضافة إلي البرامج التي تشمل النقاشات الدينية، والدروس التي تحث على الحكمة والموعظة الحسنة وبجانب ذلك أيضا المسلسلات والأفلام التي تعكس القيم الإسلامية، كما أن القناة تقوم بتغطية الأحداث والفعاليات الدينية في دولة الجزائر والعالم الإسلامي أجمع.

تردد قناة الفجر الجزائريه

تردد قناة الفجر الجزائريه يسعى للحصول عليه الكثير من المشاهدين لتميز القناة بنشرها باقة من المسلسلات المتميزة ومن أبرزها مسلسل قيامة ارطغرل ومسلسل العهد والحفرة وقيامة عثمان وغيرها من المسلسلات لتي حصلت على أ نسب مشاهدة عالية في أنحاء العالم، ومن الجدير ذكره أن القناة توقفت فترة عن البث والعمل بدون سابق إنذار، مما أثار الكثير من الشائعات حول أمر توقفها على مواقع السوشيال ميديا، ولكن في الحقيقة ما وراء توقفها قد كان بفعل التحديثات وأعمال الصيانة الدورية التي قد أطلقتها مؤخرا إدارة القناة، ولذلك للتحسين من جودة البث، وإضافة برامج ومسلسلات أيضا جديدة من خلال القناة.

قناة الفجر الجزائريه 2024

يمكن استقبال تردد القناة وتثبيتها على الجهاز الخاص بالمشاهد للاستمتاع بما تعرضه وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً:تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ثانياً :تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات:

القمر الصناعي : عرب سات .

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.