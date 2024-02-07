وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq موقع نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 جميع المحافظات

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول، هي من أهم النتائج التي أثارت جدلاً مؤخرًا في دولة العراق، نظرًا لكثرة البحث عنها بشكل كبير بعد أن تم الإنتهاء من إمتحانات المراحل الدراسية يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يناير 2024، حتى أن هذه النتيجة هي بمثابة قطف ثمار لجهود مبذولة في سبيل التفوق والنجاح، ويمكن الإستعلام عن النتيجة وموعد صدورها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

صدور نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول

بعد أن تم الإنتهاء من امتحانات الثالث المتوسط في 31 يناير 2024، بدأت عمليات التصحيح لجميع أوراق الإمتحانات الخاصة بالطلاب والطالبات، حتى أن الجميع من الطلبة والعراقيين يستمتعون بالعطلة الربيعية، وهم في حالة انتظار كبير لإصدار النتائج الخاصة بجميع الطلاب في محافظات العراق، إضافة إلى أن هذه النتيجة أصبحت أكثر أهمية في الوقت الحالي، وجاري العمل على الإنتهاء منها وإظهارها.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

هناك بعض الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول في العراق، كما يلي: –