مسلسل بين السطور الحلقة 8… تهديد صبا مبارك وصور جديدة تكشف علاقتها بجيمي

مسلسل بين السطور الحلقة 8، استطاع مسلسل بين السطور أن يتصدر قوائم البحث منذ عرض أولى حلقاته وذلك بسبب الأحداث الشيقة والمثيرة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، مسلسل بين السطور يعد النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty” الذي تم عرضه عام 2018 وحقق أعلى نسب مشاهدة، وتدور أحداثه حول مذيعة يتم اتهامها في قضية قتل ويقرر طليقها أن يدافع عنها بصفته محامي، وخلال رحلة الدفاع عنها يقع في حبها مرة أخرى وتحدث بينهما الكثير من الأحداث.

احداث مسلسل بين السطور

وفي الحلقة الماضية من مسلسل بين السطورالحلقة 8 شهدت الكثير من الأحداث كان أبرزها اصرار هند على تقديم قضية مهمة في البرنامج الخاص بها وهي تعلم أن زوجها يدافع عن القضية وهي تدرك أن القضية مرفوعة على الفندق الراعي الرسمي لبرنامجها، وخلال الحلقة تطرأت هند لعلاقة جيمي بإدارة الفندق، وعلاقته بالشركة التي أنكرت حق العامل الذي كان يعمل بها، وهذا ما جعل جيمي يشتد غيظاً ويقرر الجلوس مع ملك شهاب.

وفي مشهد آخر من مسلسل بين السطور الحلقة 8 يظهر جيمي وهو سكران ويحاول التطاول على ملك، مما جعل ملك تدخل في نوبة من البكاء ويسألها حازم عن اصرارها على عرض هذه القضية على الهواء ليتم تحويلها إلى قضية رأي عام، وتتقاجئ ملك بشخص مجهول يرسل لها بعض الصور التي تم التقاطها وهي برفقة جيمي داخل غرفتها بالفندق المرفوع عليه القضية وهو ما يدل على علاقتها بجيمي.

أبطال مسلسل بين السطور

يضم مسلسل بين السطور عدد من نجوم الدراما المصرية وهم : أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء چاميكا، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، على الطيب، وعدد كبير من الفنانين الشباب، ومن إخراج وائل فرج.

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 8

يعرض مسلسل بين السطور الحلقة 8 على قناة ON و ON دراما من الأحد للخميس في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاد عرضه في الساعة الثانية صباحاً، وفي اليوم التالي في تمام الساعة 12:30 ظهراً.