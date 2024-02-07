بعد زيادة مرتبات الموظفين 2024 50% بأمر رئاسي.. جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2024 “اعرض هتقبض قد ايه”

لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد صدرت اليوم عدد من القرارات التاريخية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بموجبها تم رفع الحد الأدنى للأجور مع إعفاءات أخرى وقرارات جديدة، فدعونا نوضح لكم تفاصيل القرارات التي صدرت عن الرئيس السيسي اليوم وأيضًا جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادة الرئاسية اليوم، فضلًا تابعوا معنا.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2024

صدرت اليوم قرارات كثيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي منها زيادة المرتبات وأيضًا المعاشات، وهذا ما جعل المواطنين يتساءلون عن جدول زيادة المرتبات، وكنم قيمة زيادة مرتبات الموظفين 2024، ويأتي الراتب بعد الزيادة على النحو التالي:

زيادة السبسي للمرتبات للدرجة الممتازة أو ما يعادلها جاء الراتب بعد الزيادة بقيمة 12 ألف وحوالي 200 جنيه.

الدرجة العالية 10200 جنيه مصري.

مدير عام وما يعادلها 9200 جنيه مصري.

الدرجة الأولى والدرجة المعادلة 8200 جنيه مصري.

الدرجة الثانية قيمة الراتب 8000 جنيه مصري.

الدرجة الثالثة 7500 جنيه مصري.

الدرجة الرابعة الراتب 7000 جنيه مصري.

الدرجة الخامسة الراتب 6500 جنيه مصري.

الدرجة السادسة 6000 جنيه مصري.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

وضحنا لكم جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد بعد زيادة مرتبات الموظفين 2024، وبالنسبة لـ وزارة المالية آخر أخبار زيادة المرتبات وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فهي على النحو التالي: