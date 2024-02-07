ما شروط الحصول على سيارة من “مبادرة سيارات المصريين بالخارج”؟

أعلنت وزارة المالية في مصر تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج التي يبحث عنها الكثير على الإنترنت، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنلقي نظرة على الشروط الضرورية التي يجب توافرها للحصول على هذه السيارات، وكيفية التسجيل بها من خلال تطبيق تيسير استيراد السيارات الذي أطلقته وزارة المالية في مصر، فتابعونا.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

أوضح الوزير محمد معيط أن الحكومة المصرية قامت بتطوير تطبيق إلكتروني لاستقبال طلبات حصول المصريين على سيارات من الخارج، وذلك وفقًا لمصلحة الضرائب المصرية، حيث أعلن الوزير عن تمديد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر قادمة، وذلك لتيسير الفرص لجميع الراغبين في التقديم، كما أوضح معيط أنه يتم تحديد أسعار السيارات وفقًا لسنة الإصدار لكل سيارة، ويمكن للمتقدمين دفع المبالغ المستحقة على حساب البنك الأهلي المصري المخصص لوزارة المالية في المواعيد المحددة.

كيفية الانسحاب من المبادرة

في حال رغبة العميل في الانسحاب من المبادرة واسترداد المبلغ، يمكنه ذلك من خلال التوجه إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لوزارة المالية، واتباع الإجراءات اللازمة لسحب الأموال، وأشار الوزير إلى أن رقم الهاتف الساخن (15460) متاح لاستقبال المكالمات والاستفسارات على مدار الساعة من قِبل مصلحة الضرائب.

شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج