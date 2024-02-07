اضبط تردد قناة بطوط كيدز الجديد بآخر تحديث (فبراير 2024) على القمر الصناعي نايل سات

قناة بطوط كيدز الجديدة على النايل سات تمثل محطة تلفزيونية متخصصة في برامج الأطفال الصغار، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية الموجهة للأطفال، تعتبر قناة بطوط كيدز واحدة من أنجح وأفضل القنوات الموجهة للفئة العمرية هذه، وتحظى بتفضيل واسع من قبل أولياء الأمور نظراً لتقديمها محتوى ملائم ومفيد للأطفال في مختلف الفئات العمرية، يلاحظ أن المحتوى المقدم يسهم في تطوير مهاراتهم وسلوكياتهم بطريقة فعالة، وفي القادم من الفقرات سنسلط الضوء على مزيد من التفاصيل حول قناة بطوط كيدز، بما في ذلك التردد، لتتمكن من متابعة محتواها على مدار اليوم.

لمحة عن قناة بطوط كيدز

قناة بطوط كيدز تعتبر وجهة فضائية مميزة مخصصة لبرامج الكرتون وأفلام الرسوم المتحركة، وهي تستهوي جمهوراً متنوعاً من الكبار والصغار على حد سواء، حققت هذه القناة إشادة واسعة من المشاهدين داخل العالم العربي وخارجه، وذلك بفضل مجموعتها المتنوعة من البرامج والنجاح الباهر الذي حققته في وقت قصير، تقدم قناة بطوط كيدز محتوى ترفيهياً وتعليمياً يناسب الأطفال من سن الثانية فما فوق، مع التركيز على تقديم محتوى متنوع يتناسب مع اختلاف احتياجات الفردية للأطفال.

يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي الرائع على تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات، حيث تقدم أحدث أفلام الكرتون العربية والأجنبية وأفلام الرسوم المتحركة المميزة التي يعشقها الأطفال في مختلف الأعمار.

وبالإضافة إلى ذلك، يشعر الكثير من الأطفال بالمتعة والحماس لمتابعة أغاني قناة بطوط الجديدة، حيث ينتظرون بفارغ الصبر كل جديد يتم عرضه على القناة، وذلك بفضل الفقرات والأغاني الحصرية التي تقدمها القناة والتي يتم عرضها لأول مرة مجاناً على التلفزيون.

التفاصيل التقنية لتردد قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي “نايل سات”

إليكم التفاصيل الكاملة لتردد قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي “نايل سات” بشكل مفصل.

التردد: 11678

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تبث قناة بطوط كيدز على التردد المذكور بجودة عادية، مما يسمح للمشاهدين بالاستمتاع ببرامجها حتى في حالة امتلاكهم أجهزة قديمة، ويظهر اسم القناة في قائمة القنوات بالاسم “Batot Kids”.