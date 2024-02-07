نزل تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV على النايل سات وعرب سات واتفرج على أغاني الطفلة لولو

تردد قناة وناسة 2024، تُعد قناة وناسة من أحد القنوات التليفزيونية المهمة التي تُوفر محتوى مخصصاً للأطفال حتى عمر الثالثة عشر، وتعرض القناة باقة متنوعة من البرامج التي تُلبي احتياجات الأطفال وتُبرز مواهبهم المتعددة، بالإضافة إلى إنها تُسهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم الشخصية، وتهتم بغرس القيم الدينية والأخلاق الحميدة في نفوسهم عبر محتوى تربوي سهل الفهم وممتع، لذا سنتابع معكم من خلال هذه المقالة أجدد تردد لقناة وناسة 2024 على النايل سات.

تردد قناة وناسة 2024

تشهد وناسة إقبالاً ملحوظاً من قبل الآباء وأطفالهم، وذلك لأنها توفر محتوى تثقيفي ومتنوع يناسب متطلبات الصغار في كافة الأعمار يبتعد تماماً عن أي مشاهد خادشة للحياء ولا تتناسب مع الفئة العمرية للطفل، وقد اشتهرت قناة وناسة بشخصية الطفلة لولو وتعددت الأغاني التي بها الطفلة لولو ومنها:-

لولو الشطورة.

لولو والحرامي.

لولو عايزه ماما.

يا شرطة يا حرامي.

يالاتنام.

بيبب بييب.

بنوته كيوت.

ضرب الصوصه.

تردد وناسة 2024

تبث قناة وناسة محتواها طوال 24 ساعة بدون أي انقطاع أو تشفير، ويمكنكم تنزيل تردد قناة وناسة 2024 الجديد من خلال الترددات الآتية:-

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

لمشاهدة أمتع الأغاني والبرامج للأطفال قوموا بتنزيل تردد قناة وناسة 2024 على أجهزة استقبالكم عبر الترددات التي اوضحناها سواء على النايل سات أو عرب سات.