“عاجل” زيادة معاش تكافل وكرامة 2024 بنسبة 15% بأمر رئاسي بتكلفة 5.5 مليار جنيه

تم اليوم إقرار قرارات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الغلاء، والتي كان على رأسها زيادة معاش تكافل وكرامة، حيث زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024 وأيضًا زيادة مرتبات الموظفين 2024، وهذا ما جعل الموظفين يتساءلون عن جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد بعد زيادة اجور الموظفين وقيمة زيادة المعاشات أيضًا، ونوضح لكم هذا بتقرير اليوم.

زيادة معاش تكافل وكرامة

من ضمن القرارات اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي هي زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024 بنسبة 15%، حيث تخصيص زيادة لحوالي 13 مليون مواطن، حيث تكاليف الزيادة حوالي 74 مليار جنيه مصري لأصحاب المعاشات جميعًا، منهم حوالي 5.5 مليار جنيه لأصحاب معاشات تكافل وكرامة، وبالتالي أصبحت الزيادة خلال السنة 55% من قيمة معاش المواطنين، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص حوالي 41 مليار جنيه للمعاشات بتكافل وكرامة بالعام المالي 2024/2025.

وتأتي تلك الزيادة من أجل تخفيف العبأ عن المواطنين، ويمكن للمواطنين أصحاب المعاشات صرف معاشهم بالزيادة، بينما زيادة مرتبات الموظفين 2024 كانت بنسبة 50%، مع رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين لمبلغ 6000 جنيه مصري، حيث يبدأ جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد من 6000 آلاف جنيه مصري وحتى 20 ألف جنيه مصري وحوالي 200 ألف.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2024

وضحنا لكم تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة 2024، وبالنسبة لموعد صرف المعاش فهو يتم صرفه في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، لذا مقرر صرف تكافل وكرامة للمواطنين الخميس القادم يوم 15 من شهر فبراير من عام 2024، حيث متوقع وبشكل كبير أن يتم صرف المعاشات بالزيادة الأخيرة التي تم إقراها اليوم.