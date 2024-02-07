عاجل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بزيادة الأجور 2024 ليكون جدول الرواتب بالدرجة الوظيفية .. “شوف هتقبض كام”

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 13 قراراً هاماً منها زيادة الأجور 2024، بحيث يكون الزيادة بنسبة 50%، حيث تصل الرواتب إلى 6 آلاف جنيه مصري شهرياً، وذلك من إجمالي الحد الأدني السابق وهو 4 آلاف جنبه شهرياً، بحيث يتم تطبيق هذه الزيادة بداية من الشهر المقبل، كما تمت الموافقة على زيادة الدرجة الوظيفية بقيمة تترواح ما بين 1000 جنيه مصري وحتى 1200 جنيه مصري، وفيما هو آت نوضح لكم جدول الرواتب بالدرجة الوظيفية، فضلاً تابعونا.

زيادة الأجور 2024

أصدرت حزمة من القرارات اليوم منها زيادة الأجور بنسبة 50%، أي يكون الحد الأدني للأجور هو 6000 جنيه مصري، بحيث يكون جدول الرواتب بالزيادة الجديدة كالتالي:

تكون مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة او ما يعادلها هو 12 ألف و 200 جنيه مصري.

والدرجة العالية او ما يعادلها يكون راتيها 10200 جنيه مصري.

وتكون راتب درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200. جنيه مصري.

ويكون راتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها هو 8200 جنيه مصري.

ويكون راتب الدرجة الثانية هو 8000 جنيه مصري.

في حين يكون راتب الدرجة الثالثة هو 7500 جنيه مصري.

وتكون مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه مصري.

في حين أن مرتبات الدرجة الخامسة بعد الزيادة هي 6500 جنيه مصري.

ومرتبات الدرجة السادسة هي 6000 جنيه مصري.

متى يتم تطبيق زيادة رواتب الموظفين؟

طبقاً للقرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرواتب بقيمة 50%، فسيتم تطبيق الزيادة الموضحة أعلاه بالأجور، بداية من الشهر المقبل، أي مع موعد صرف الرواتب الرسمي الذي حددته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية.