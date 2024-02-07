خبر لسه طازه.. فرمان عاجل من الرئيس بزيادة الحد الادني للأجور ليصل الى 50% ليصل الى6 اللاف جنيه.. الناس هتتجنن من الفرحة!!

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الجديدة الهامة اليوم 7 فبراير 2024 التي تضع في اعتبارها الفئات الأكثر حاجة للمعيشة، حيث شملت هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه مع اقتراب عام 2024، وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي حتى يصل إلى 60 ألف جنيه، قامت وزارة المالية بتجهيز خطة لرفع الرواتب لعام 2024، منتظرة التوقيتات المحددة لتنفيذها ومن المقرر الكشف عن التفاصيل بصورة دقيقة في الوقت القريب الأمر الذي يتوقع أن يحدث خلال الساعات القليلة القادمة.

اعلن الرئيس السيسي عن مجموعة من القرارات وهذه هي تفاصيلها:

تم زيادة الحد الأدنى للرواتب بمقدار النصف وأصبح قدره ستة آلاف جنيه كل شهر.

زيادة رواتب موظفي الحكومة والهيئات الاقتصادية بأدنى معدل يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب المرتبة الوظيفية لكل شخص.

ستُمنح زيادة دورية بنسبة 10% على الاجر الوظيفي للعاملين المشمولين بالقانون الحكومي للخدمات العامة، بينما سيحصل الأفراد غير المشمولين بالقانون على زيادة قدرها 15% من الراتب الأساسي، وذلك بما لا يقل عن مائة وخمسين جنيه مصري وسيكلف هذا الإجراء الخزانة العامة ما يقرب من 11مليار جنيه.

مجموعة من القرارات الرئيس