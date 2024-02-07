لعشاق الأفلام.. تردد قناة One Movies الجديد بآخر تحديث (فبراير 2024) على القمر الصناعي نايل سات

تتمتع قناة One Movies على النايل سات بشعبية كبيرة خلال هذه الفترة، حيث تعد واحدة من أبرز القنوات التي تقدم الأفلام الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية، تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام الحصرية والمميزة، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق السينما ومتابعي أفلام هوليوود، وفي القادم من الفقرات سنلقي الضوء على التردد الجديد لقناة ون موفيز وكيفية استقبالها بسهولة على شاشة التلفزيون الخاصة بك.

لمحة عن قناة ون موفيز

قناة One Movies أسست في عام 2023م كقناة فضائية تقدم مجموعة متميزة من الأفلام الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية بجودة عالية، تتميز القناة بمكانتها البارزة كواحدة من أبرز القنوات الفضائية في العالم العربي المتخصصة في هذا المجال، تعرض على القناة مجموعة منتقاة من الأفلام العالمية الشهيرة التي حازت على العديد من الجوائز، وتشمل مختلف أنواع الأفلام السينمائية مثل الرعب، الأكشن، الفانتازيا، الدراما، الرومانسية، والكوميديا، بالإضافة إلى أفلام أخرى متنوعة.

التفاصيل التقنية لتردد قناة One Movies على القمر الصناعي “نايل سات”

توفر التفاصيل الفنية لتردد قناة One Movies على القمر الصناعي “نايل سات” معلومات ضرورية لمحبي هذه القناة، حيث يعد معرفة التردد الجديد بعد تغييره أمراً مهماً حقاً، ويسعدنا أن نقدم لكم تفاصيل هذا التردد بشكل مفصل وهي كالتالي:

التردد: 11678

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تبث قناة One Movies على التردد المشار إليه بجودة عادية، مما يمكن المشاهدين من الاستمتاع بقناة “ون موفيز” حتى في حالة امتلاكهم أجهزة قديمة، ويظهر اسم القناة في قائمة القنوات باسم “One Movies”.