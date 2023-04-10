تردد قناة اون تايم سبورت 2023 الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 الجديدة التي ستبث مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر تُعتبر قناة أون تايم سبورت من القنوات الرياضية الرائدة في مصر، حيث تُقدم تغطية شاملة لأهم البطولات المصرية، بما في ذلك الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس الرابطة ودوري القسم الثاني. كما تُهتم القناة بنقل مباريات الأندية الكبيرة في مصر، مثل نادي الأهلي والزمالك وغيرهم. كما أن التغطية بجودة عالية وبتقنية الوضوح العالي HD، ما يجعل تجربة المشاهدة أفضل بكثير. وبتردد القناة السهل والمعروف عنه على نايل سات، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى بكل سهولة ويسر. لذا فإن قناة أون تايم سبورت تعتبر الخيار الأمثل لعشاق الرياضة في مصر والعالم العربي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2023 ، اليوم الاثنين ، في الأوقات التالية:

الساعة الثامنة والربع في تونس والجزائر والمغرب.

9:15 بتوقيت القاهرة: مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا.

10:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة: السعودية وقطر.

الساعة 11:15 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة – دبي – أبو ظبي.

قناة اون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت من القنوات الهامة التي تهتم بنقل الأحداث الرياضية المصرية، وهي تعرض بطولات مثل الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس الرابطة ودوري القسم الثاني. وتعتبر هذه القناة من القنوات الأساسية الّتي يتابعها العديد من المشاهدين، حيث يمكنهم متابعة أهم مباريات الدوري المصري والاندية الخاصة به، ومنها مباريات النادي الأهلي ونادي الزمالك. ويمكن الحصول على التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي نايل سات، وهو 11681 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي، مما يسهل تحديد القناة بسهولة ومتابعة جميع الأحداث الرياضية عليها.