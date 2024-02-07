أنباء سارة من السيسي للشعب المصري.. أهمها زيادة الأجور والرواتب بنسبة 44% والمعاشات 15%

صرح الرئيس السيسي منذ قليل عن أنباء سارة أهمها زيادة الأجور والرواتب لكافة العاملين بالدولة وكذلك الهيئات الاقتصادية وغيرها من القرارات المهمة، حيث قام بتوجيه أحد أهم القرارات على الإطلاق والتي سيتم البدء في تنفيذها ابتداءً من الشهر القادم أي شهر مارس، والآن عبر هذا المقال سنتعرف على التفاصيل.

زيادة الأجور والرواتب بأمر رئاسي

قام الرئيس السيسي باتخاذ مجموعة من القرارات السارة أهمها زيادة الأجور والرواتب بنسبة خمسون بالمائة وبذلك تصل الرواتب بنحو 6 آلاف جنيه في الشهر، كما تضمنت التوجيهات الرئاسية تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه من أجل تعيين 120 ألف من أعضاء المهن سواء الطبية أو المعلمين والمعلمات وغيرهم من العاملين بالجهات الإدارية، أي أنه سيتم إضافة زيادة من 1000 وحتى 1200 جنيه شهريًا بناءً على الدرجة الوظيفية، ومن بين القرارات الهامة رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بجمهورية مصر العربية سواء العاملين بالقطاع الخاص أو القطاع العام بنسبة 33% أي من 45 ألف وحتى 60 ألف.

زيادة 15% للمعاشات

والآن سنتعرف على ثاني الأخبار الهامة بعد زيادة الأجور والرواتب، حيث أمر فخامة الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإضافة زيادة 15% في المعاشات إلى ثلاثة عشرة مليون مواطن بإجمالي أربعة وسبعون مليار جنيه، وخمسة عشرة في المائة زيادة لدى معاشات تكافل وكرامة بإجمالي خمسة مليار جنيه، كي تصبح الزيادة أثناء عام 55% من مقدار المعاش وبذلك سيتم تخصيص 41 مليار جنيه إلى معاشات تكافل وكرامة خلال العام المالي 2024\2025.