حقيقة ولا إشاعة؟ تفاصيل إلغاء الدراسة في رمضان 1445 بالسعودية وأسباب التعديل

هناك الكثير من المواطنين يتساءلون حول إلغاء الدراسة في المدارس في شهر رمضان الكريم بالمملكة العربية السعودية، فقد انتشر الكثير من الإشاعات حول هذا الموضوع مما سبب القلق والتوتر للطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضا، فهناك حقيقة وراء سر إلغاء العملية الدراسية خلال شهر رمضان أو أنها سوف تستمر خلال هذا الشهر المعظم.

حقيقة إلغاء الدراسة في رمضان 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، وأنها سوف يكون في يوم 15 من شهر فبراير لعام 2024، كما أوضحت وزارة التعليم بأن الامتحانات تستمر حوالي 7 أيام وتنتهي في يوم 22 فبراير من نفس الشهر، وأعلنت وزارة التعليم على أن الفصل الدراسي الثالث سوف يكون يوم 3 مارس 2024، لذلك فإن الدراسة تستمر خلال شهر رمضان.

تعديلات الوزارة للدراسة أثناء شهر رمضان

حرصت وزارة التربية والتعليم بالمملكة على إضافة بعض التعديلات البسيطة على الدراسة في شهر رمضان وهي على النحو التالي:

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن مدة الدراسة خلال شهر رمضان الكريم 18 يومًا على الأكثر.

تقليل عدد ساعات الدراسة اليومية عن الأيام العادية في شهر رمضان.

عدد ساعات الدراسة في رمضان 4 ساعات بدلًا من 6 ساعات.

تبكير موعد أداء الامتحانات للطلاب وسوف تكون الامتحانات النهائية في نهاية شهر رمضان الكريم.

أسباب حول تعديلات الوزارة للدراسة في شهر رمضان

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك أسبابًا جعلتها تقوم بهذه التعديلات في الدراسة خلال شهر رمضان وهي كالآتي: