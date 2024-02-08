تعرف عليه الآن.. الحد المانع لحساب المواطن 1445 بالمملكة العربية السعودية وكيفية استخدام الحاسبة التقديرية

توفر حكومة المملكة العربية السعودية دعمًا للمواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، وهذا الدعم يقوم بمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ذات الدخل المنخفض، كما أنه يقدم الدعم لأي فرد سعودي غير متزوج ويكون مستقل يسكن بمفرده، ويصل الدعم إلى أسرة المواطنة المتزوجة من رجل غير سعودي، والهدف من هذه المساعدة هو سد الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة والمعاناة على ضغوطات الحياة وزيادة الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

الحد المانع لحساب المواطن

يتميز برنامج حساب المواطن بأنه من أبرز البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين، ولكي تحصل على هذا الدعم يجب عليك معرفة الحد المانع لحساب المواطن وهو كالآتي:

إن الحد المانع لحساب المواطن لا يتجاوز العشرون ألف ريال سعودي كحد أقصى.

يختلف الحد المانع باختلاف تركيبة الأسرة وعدد الأفراد.

لا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة عن الحد المانع.

يختلف الحد المانع من الفرد المستقل والأسرة.

الحد المانع للأسرة المكونة من فردين هو 15 ألف ريال سعودي، بينما الحد المانع للفرد المستقل بنفسه هو 10 آلاف ريال سعودي.

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية في حساب الحد المانع

يقدم برنامج حساب المواطن كل الطرق لكي تساعد المستفيدين من الدعم من خلال إطلاق موقع إلكتروني خاص به، الذي يمكن من خلاله الحصول على كل المعلومات بخصوص الدعم واستخدام الحاسبة التقديرية لحساب الحد المانع عن طريق اتباع هذه الخطوات: