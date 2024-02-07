الان down pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة في العراق

أصبحت الرعاية الاجتماعية في العراق، من أكثر المواضيع شغفًا من قبل المواطنين في مختلف أنحاء المحافظات، حتى أن هذه الرعاية موجهة للعديد من المتقدمين الراغبين في تخفيف العبء الاقتصادي عن الأشخاص الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود للعديد من الأفراد المتقدمين بالعراق، هذا ويمكن الإستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية، كما سنوضحها لكم في السطور التالية.

استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-

أن يتم الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ليتم بعدها التوجه إلى الصفحة التالية من المنصة.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الساري.

بعدها يتم تحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

إدخال كافة التفاصيل الخاصة بالمتقدم.

الضغط على زر “تنزيل”.

ليتم استخراج الكشوفات في النهاية.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط ليتم التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا للأتي:-