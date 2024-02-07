كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024م

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إطلاق منصة “مظلتي” الإلكترونية، بهدف تسهيل عملية تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة بصيغة PDF، ولقد جاءت هذه الخطوة استجابةً لاهتمام المواطنين العراقيين بالتعرف على تفاصيل البرنامج والاستفادة منه، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنوضح الخطوات اللازمة للاستفادة من هذه الخدمة والشروط المطلوبة للتقديم.

تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يُمكن الآن للمواطنين الاستعلام عن قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية. التوجه إلى الصفحة المخصصة للاستعلام عن المشمولين. إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية الصالحة. تحديد الوجبة والدفعة المراد الاستعلام عنها. إدخال بقية التفاصيل المطلوبة للمتقدم. الضغط على زر “تنزيل” للحصول على كشوفات المشمولين.

ضوابط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط التي يجب توفرها للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، وتشمل:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. أن يكون مقيمًا دائمًا في العراق. أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا للتسجيل. وجود حساب بنكي نشط لتلقي الدفعات الشهرية.

الفئات المستهدفةمن الرعاية الاجتماعية في العراق

يهدف برنامج الرعاية إلى تقديم الدعم للأفراد الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم، والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق تشمل عدة فئات من المواطنين، وهم كالتالي: