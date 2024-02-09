بالتفصيل.. سبب تأخير صرف حساب المواطن دفعة 75 لشهر فبراير والفئات المستهدفة من البرنامج 

هناك تساؤلات عديدة من قبل المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية، بشأن ما السبب في تأخير صرف دفعة حساب المواطن لشهر فبراير 2024، حيث إن برنامج حساب المواطن تقدمه المملكة العربية السعودية ليقوم بهدف معين وهو دعم فئات معينة من المواطنين لتحسين ظروف المعيشة ومساعدتهم في سد احتياجاتهم الأساسية.

سبب تأخير صرف دفعة حساب المواطن لشهر فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن أن السبب في تأخير صرف الدفعة يوم واحد فقط هو وجود عطلة أسبوعية بالمملكة السعودية، كما أنه وضح أن اليوم الذي يتم فيه الإيداع هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي هذا الشهر يوافق يوم السبت وهو إجازة رسمية في المملكة وفي كل البلاد، كما أكد أنه يتم صرف الدفعة يوم الأحد بتاريخ 11 فبراير 2024.

الاستعلام عن سبب نقص الدفعة

يقوم برنامج حساب المواطن بتوفير خدمة إلكترونية للمستفيدين من الدعم، والتي من خلالها يتمكن المستفيد من الاستعلام عن سبب نقص الدفعة بحساب المواطن من خلال اتباع الآتي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية ل حساب المواطن .

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

اضغط على الدفعات المالية.

سيظهر أمامك حسابك وكل تفاصيل الدفعات الشهرية.

في حال وجود أي نقص في الدفعة ستجد السبب في هذا النقص، حيث قام برنامج حساب المواطن بالتوضيح أن الحد المانع لاستحقاق الدعم يختلف من أسرة إلى أخرى.

المستفيدون من حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بتحديد فئة معينة من الأشخاص والأسر التي يمكنها الحصول على هذا الدعم المالي، حيث إن المستهدفين من الدعم على النحو التالي: