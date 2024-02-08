فرحي أولادك وثبتيها.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات «أطفالك مش هيتحركوا من قدام التلفزيون» 

تميزت قناة وناسة الفضائية أنها من أشهر القنوات المميزة للأطفال، فهي تقوم بتقديم مجموعة كبيرة جدًا من أغاني الأطفال، فمن خلالها يتعلم الطفل المهارات المتعددة، وتقوم بتقديم نصائح مفيدة للصغار، لذلك تعتبر من أروع القنوات المناسبة مع تفكير الأطفال الصغار، فهذه القناة تقوم بتعليمهم العديد من النصائح الدينية الصحيحة، وتقدم لهم إرشادات صحية عن طريق الأناشيد والأغاني.

تردد قناة وناسة

تميزت قناة وناسة بأنها من أكثر القنوات الخاصة بالأطفال التي يبحث عنها الكثير من الآباء، فهي قناة مجانية يتم عرض فيها روايات وحكايات بشخصيات جذابة خطفت قلوب الأطفال إليها من مختلف الأعمار، حيث إن القائمين على قناة وناسه يهتمون بتقديم الأغاني والبرامج بصورة حقيقية لكل العادات الحسنة التي يجب تعليمها للأطفال الصغار، ومن خلال هذه القناة تساعدهم على النمو الذهني والعقلي بطريقة بسيطة في وقت قياسي جدًا، فنحصل على هذه القناة من الترددات التالية:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11470.

معدل الترميز هو: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تثبيت قناة وناسة

قناة وناسة تقوم بتقديم وعرض مجموعة كبيرة من برامج للأطفال الصغار على مدار 24 ساعة، حيث إنها قناة مجانية لا تحتاج إلى دفع رسوم أو اشتراكات، فهي تقدم جودة عالية وتستخدم تقنيات حديثة في الصوت والصورة، والآن بعد معرفة الترددات الخاصة بقناة وناسة قم بتثبيتها على الجهاز من خلال اتباع الخطوات التالية: