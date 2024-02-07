المنافسة بقيت أقوى| هاتف الفئات المتوسطة.. مواصفات جهاز  Lava Yuva 3 بخصائص رائعة  والسعر خرافي

طرحت الشركة الهندية لافا موبايل هاتف جديد ينافس بشدة في عالم الأندرويد، وقامت بإطلاق عليه إسم Lava Yuva 3 ومن الواضح أن يشهد هذا الهاتف اكتساح ساحق للأسواق العالمية، ولعل من أبرز العوامل المؤدية لذلك سعره الزهيد بالمقارنة بأسعار الهواتف الذكية الأخرى المنتشرة داخل الأسواق، وبناءًا عليه سيشهد نسبة شراء عالية، لكونه يستهدف الشباب وقليلي الدخل.

مميزات هاتف Lava Yuva 3 الهندي

سيصير هاتف Lava Yuva 3 الذي قامت الشركة الهندية لافا موبايليز بإطلاقه من أقوى الهواتف المنافسة لكافة هواتف شركة هواوي وسامسونج، والتي جاءت مميزاته على النحو التالي:

جاء هاتف لافا الجديد بتصميم ظهر مسطح وحلقات الكاميرة اللامعة، وقارئ البصمات المثبت بجانبي الهاتف.

نجد الهاتف بسعة تخزين جيدة جدًا مقارنةً بالسعر.

يتسم بمعالج يونيسوك وشاشة ممتعة أثناء مشاهدة الفيديوهات أو ممارسة الألعاب.

مواصفات هاتف Lava Yuva 3

سنوضح فيما يلي أبرز صفات هاتف Lava Yuva 3

الشركة المصنعة للهاتف Lava Mobiles.

نظام التشغيل Android 13.

إسم الهاتف Lava YuvYuva

نوع المعالج UNISOC T606.

معالج الرسوميات Mali-G57 MP1.

مقياس الشاشة 6.5 بوصة

نوع شاشة الهاتف IPS LCD

الدقة HD+

معدل التحديث 90 هرتز

الكاميرا الأمامية عبارة عن فتحة مثقوبة متواجدة فبي أعلى منتصف الشاشة

تعمل الكاميرا الأساسية بالذكاء الإصطناعي فهي متصلة، يمتلك مستشعرين VGA.

عدد الكاميرات بالخلفية ثلاثية.