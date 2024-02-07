ايه اليوم الحلو دااا| بأمر السيسي أقل راتب6000 جنيهاً| قرارات تاريخية اليوم 7-2-2024 لصالح المواطن المصري | زيادة المعاشات & الرواتب 

قرارات السيسي اليوم… حزمة من القرارات الجديدة تم إصدارها من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرفع أعباء الحياة عن المواطن المصري، فقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن مجموعة من القرارات الجديدة ذات الأهمية التاريخية، مع التركيز على تلبية حاجات الشرائح الأكثر فقراً أولاً، حيث تضمنت هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح ستة آلاف جنيه مصري، وكذلك رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.

قرارات السيسي اليوم بالتفاصيل وجدول رواتب الموظفين والمعاشات نسلط عليها الضوء من خلال السطور التالية، تابعونا.

قرارات السيسي اليوم

تتضمن الحزمة التي أعلنتها الحكومة المصرية تفاصيل 13 قرارًا تاريخيًا في سياق الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تأتي هذه القرارات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وقد شملت القرارات الهامة ما يلي:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. زيادة أجور العاملين بالدولة، تماشياً مع توجيهات الرئيس السيسي للحكومة.

– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً. – زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. – علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه. – حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه. – تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. – 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. – 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيه إلى 475 جنيه. – 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. – 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت. – 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. – 15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. – تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025. – رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

جدول زيادة الأجور 2024

وفيما يلي نوضح لمتابعي البديل الإخباري، جدول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور ل6 ألاف جنيه بتوجيه عاجل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث أمر سيادته بزيادة الدرجات الوظيفية بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 1200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الراتب الشهري بعد الزيادة الجديدة الممتازة 12 ألفًا و200 جنيه الدرجة العليا 10200 جنيه المدير العام 9200 جنيه الأولى 8200 جنيه الثانية 8000 جنيه الثالثة 7500 جنيه الرابعة 7000 جنيه الخامسة 6500 جنيه السادسة 6000 جنيه

تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

إن الزيادة الكبيرة في الأجور تأتي كمحاولة لمواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة وضمان مستوى حياة كريم للمواطنين. مع تصاعد الأسعار المحلية والعالمية، يبدو أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتقديم الدعم الكافي لشعبها.

على خلفية هذه القرارات التاريخية، تستمر الحكومة في تطبيق سياساتها الهادفة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية في مصر. وتعقيبًا على هذه التحركات، تُظهر الاستجابة الشعبية تقديرًا عميقًا لمثل هذه الجهود، وإن كانت أمام الحكومة مهمة صعبة للحفاظ على استدامة هذه السياسات في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.