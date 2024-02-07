بشرى سارة لـ22 مليون مواطن .. زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة معاشات تكافل وكرامة وذلك بنسبة 15%، بحيث تكون تكلفة هذه الزيادة هي 5.5 مليار جنيه مصري، بحيث تصل قيمة الزيادة خلال عام هي 55% من قيمة المعاش، بحيث تقرر تخصيص زيادة 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة، في العام المالي 2024/2025، وفيما هو آت نوضح لكم كم قيمته الزيادة التي يستفيد منها 22 مليون مصري، فضلاً تابعونا.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

يستفيد من معاش تكافل وكرامة 22 مليون مصري، وذلك بما يعادل 5.2 مليون أسرة، بحيث يضمن لهم العديد من الخدمات المجانية، منها مجانيه التعليم وفق وزارة التضامن الاجتماعي، حيث كانت الزيارة في معاشات تكافل وكرامة منذ شهر مارس الماضي للعام المنصرم 2023 وحتى الآن كالتالي:

أول زيادة في معاش تكافل وكرامة كانت في شهر مارس المنصرم بقيمة 25%.

والزيادة الثانية كانت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 15% وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والزيادة الأخيرة كانت اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر مارس لعام 2024 ميلادية بقيمة 15%.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

تأتي القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، حيث تم الإعلان عن عدد من القرارات الهامة اليوم منها زيادة المرتبات بنسبة 50%، وكذلك وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، بحث تكون هذه الزيادة بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وكذلك لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، بحيث يتم تنفيذ هذه الزيادة بداية من الشهر المقبل.