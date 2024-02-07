بداية 500 ألف.. المالية العراقية تزف بُشرى سارة لجميع المواطنين “شوف قبضك دلوقتي”

في إطار دعم الحكومة العراقية لجميع مواطنيها، قامت بالإعلان عن زيادة جديدة بعد توفير التمويل اللازم والبالغ قيمته 100 ألف دينار عراقي، حتى أن الزيادة التي تم تطبيقها هي تشمل جميع المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، إضافة إلى أنها جاءت في سبيل توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المواطنين، والحصول على مستوى معيشي مناسب لكافة المستفيدين في العراق، هذا وأنه يمكن التعرف على قيمة الراتب وموعد صرفه، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين شهر مارس

من المعتاد بان صرف رواتب المتقاعدين في العراق يكون مع بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في الدولة، حتى أنه في حالة إذا صادف إجازة يتم على الفور تحديد موعد جديد لعمليات الصرف التي تشمل الزيادة المقرة من قبل مجلس الوزراء العراقي، ولهذا فإن هناك توقعات كبيرة تُشير بأن صرف الراتب الجديد يكون يوم 1 من شهر مارس 2024.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

يمكن الإستعلام عن راتب التقاعد بالزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-