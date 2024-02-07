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الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 عبر منصة مظلتي
الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، يعد تقدمًا مهمًا للحكومة العراقية بهدف تحسين ظروف الحياة للأشخاص المعنيين، حيث تعمل على ضمان تقديم الدعم الضروري للعائلات التي تحتاج إليه أكثر من غيرها عبر برنامج خاص بالرعاية الاجتماعية، ضمن هذا البرنامج، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن معلومات عديدة تشمل الرعاية وفيما يلي سنعرض أسماء المشمولين وكيفية الاستعلام عنهم، وشروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الخاص بدولة العراق.
الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق
لإجراء استفسار حول أسماء المستفيدين من الدفعة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، ينبغي اتباع الإجراءات الآتية:
- تفضل بزيارة منصة مظلتي
- قم بالتنقيب داخل الموقع إلكترونيًا للعثور على الباب المتعلق بالاستفسار حول قائمة المستفيدين من الدعم الاجتماعي في الدفعة الجديدة.
- قد يكون من الضروري إدخال معلومات محددة للقيام بالاستفسار، مثل رقم البطاقة الإلكترونية أو رقم الهوية الشخصية.
- بعد تعبئة كل المعلومات الضرورية، يجب النقر فوق زر “البحث” أو “الاستفسار”.
- ستعرض النتائج التي تتضمن أسماء الأشخاص المدرجين ضمن الدفعة الأخيرة.
- إذا احتجت، بإمكانك طبع النتائج أو الاحتفاظ بها لاستخدامها في وقت لاحق.
متطلبات التسجيل في البرنامج العراقي للدعم الاجتماعي
تضع الحكومة العراقية مجموعة من المبادئ التوجيهية الهامة لضمان توزيع المساعدات على الشرائح الأشد حاجة في المجتمع، هذه المعايير والشروط تشمل:
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- الإقامة الدائمة داخل العراق.
- يتوجب أن يأتي المتقدم من عائلة مُعدمة أو من ذوي الإيرادات القليلة.
- غالبًا ما يتم تقديم الأفضلية للنساء الأرامل، والأطفال الذين فقدوا آبائهم، والنساء المنفصلات عن أزواجهن، والعوائل التي تفتقر إلى من يعولها.
- على الراغبين بالانضمام إلى البرنامج أن يقوموا بتسجيل أنفسهم عبر الطرق الرسمية الموثوقة، مثل الهيئات الحكومية المسؤولة.
- على المرشحين تأمين مجموعة مستندات تثبت تحقق المعايير المحددة، بما في ذلك البطاقة الشخصية، وثيقة السكن، وغيرها من الأوراق التي تبرهن على الوضع المالي والاجتماعي.
- قد تُجري الجهات المعنية عمليات تدقيق وتقييم للمرشحين للتأكد من مطابقتهم للمعايير المطلوبة.