“العد التنازلي بدأ” موعد شهر رمضان الكريم بالتقويم الميلادي 1445 وهل يضم أجازات رسمية

نتساءل دومًا متى شهر رمضان الذي يحظى بمزايا خاصة ويعد من الأوقات المفضلة لدى الخالق عز وجل، هذا الشهر مشهور بكونه زمن التقوى والعبادة، وهو فترة يشتهر فيها بزيادة الأعمال الصالحة، كما يتميز رمضان بأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، الأمر الذي يدفع المؤمنين لاستقباله بممارسة سُنن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء وفرح بهذه المناسبة، يتحضرون للشهر المبارك بزيادة عباداتهم للتقرب أكثر إلى الله تعالى مع اقتراب رمضان.

متى شهر رمضان 1445





يولي المسلمون انتباهًا بالغًا لشهر رمضان لما له من مكانة عظيمة؛ ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار، كما يتم القيد على الشياطين، هذه الأمور تعد من مظاهر الرأفة التي يمن بها الله جل وعلا على عباده المؤمنين، الذين يكثفون من تقربهم إلى الله باتباع أوامره وزيادة الأعمال الصالحة، خلال شهر رمضان

يتم تحرير عدد من الناس من عذاب النار كل يوم، ويكرم الله الصائمين بالعتق من النار طوال أيام هذا الشهر الفضيل.

مع الحماس الكبير لاستقبال هذا الشهر العظيم، يكثر الاستفسار حول تاريخ بداية شهر رمضان لعام 2024، والذي يتوقف على رؤية الهلال.

يتوقع أن يكون انطلاق شهر رمضان لعام 2024 في العاشر من مارس، والختام سيكون في التاسع من أبريل.



سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم

حمل شهر رمضان اسمه لعدة عوامل، ويمكن تبيين هذه العوامل على النحو التالي:



يعتبر شهرا لمغفرة الذنوب والمعاصي.

كان الصيف في الزمان الماضي يأتي مصحوبًا بطقس حار جدًا.

يترك أثرًا طيبًا في نفوس البشر، التي تنعكس بدورها على الحالة المعنوية المفعمة بالإيجابية.

في الماضي البعيد، كان العرب يستغلون الزمن كمرحلة للاستعداد للمعارك، إذ كان تهيئة التجهيزات العسكرية والأدوات القتالية تتم في شهر شوال.

يكون بطن الصائم ممتلئًا بدرجة حرارة عالية بسبب التوقف عن تناول الأطعمة والمشروبات.

هل يضم شهر رمضان هذا العام أي أجازات رسمية

ويتساءل البعض عن ما إذا كان شهر رمضان هذا العام سوف يضم أجازات رسمية أم لا، والإجابة على ذلك التساؤل هو أنه لا يوجد به أجازات رسمية سوى الإجازات الأسبوعية، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، ولا يوجد أجازت غير تلك الأيام سواء للعاملين بالقطاع العام والخاص أو طلاب المدارس والجامعات.