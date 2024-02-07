صفقات الأهلي الجديدة 2024| بالاسماء المنضمين الجدد في صفوف القلعة الحمراء موسم مركاتو شتاء 2024

يعتبر الأهلي هو نادى القرن ومن أكثر النوادي العريقة التي لها العديد من المشجعين، ويستفسر هؤلاء المشجعين على صفقات الأهلي الجديدة 2024 حيث أنه تم الإعلان على ان النادي الأهلي حرص على القيام بالعديد من الصفقات المختلفة التي تخص اللعيبة في شتاء 2024، وقد تم توضيح كافة التفاصيل والقرارات الحديثة التي اتخذها النادي سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

صفقات الأهلي الجديدة 2024

أوضح النادي الأهلي أنه حرص على انعقاد صفقات الأهلي الجديدة 2024، منذ أن تم الانتهاء من التعديلات التى فتحت أبوابها منذ بداية شهر يناير، وقد تم توضيح كافة التفاصيل، وهي كالتالي:

حرص النادي على ضم عدد من اللاعبين المميزين أولهم عمر كمال عبد الواحد حيث تم التعاقد معه لمدة 3 سنوات، وقد أوضح أنه يمكن إضافه موسم آخر له، وقد عمل على إرسال 3 من اللاعبين المميزين فى إعارة، وهم محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأيضاً أحمد خالد كباكا.

عمل أيضاً على ضم مهاجم قوي وقد وضع الاختيار على المهاجم الفلسطيني وسام أبو على وهو من أشهر المهاجمين في نادى سيريوس السويدي لمدة 4 سنوات متتالية، وقد أوضح النادي بأنه تم تسديد مبلغ 2 مليون يورو سعر المهاجم وقد تم التعاقد على تسديد المبلغ على مدار عامين بحد أقصى.

من هم اللاعبين المنضمين الجدد إلى الأهلي

بعد أن أوضح النادي الأهلي بعض الصفقات المميزة التي حرص على الانتهاء منه في شهر يناير، من الضروري الإفصاح عن بعض اللاعبين وهم:

اللاعب محمد الزنفلي، وقد تم الاتفاق على ضمة كحارس مرمى نادي الداخلية وقد تم التأكيد بأنه تم الاتفاق علي ضمة 6 سنوات، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد إصابة الشناوي الاخيرة، وعدم قدرته على مواصلة المباريات في أخر موسم للأهلي.